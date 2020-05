Milano. Salvare la Popolare di Bari costa al sistema bancario italiano quasi 1,2 miliardi di cui, secondo dati ufficiosi, circa 300 milioni di euro a carico della sola Intesa Sanpaolo e circa 210 milioni a carico di Unicredit, in base alla loro quota di contribuzione al Fitd, il Fondo interbancario per la tutela dei depositi (151 sono le banche consorziate) il cui plafond finanziario è stato rimpinguato proprio per consentire l’operazione. Si tratta di uno sforzo senza precedenti per il...

