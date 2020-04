Per celebrare la ripartenza, la Volkswagen, il più grande produttore di auto del mondo, ha proiettato su un muro del suo quartier generale a Wolfsburg il proprio logo ruotato di 90 gradi in versione Pac-Man che mangia il coronavirus – la foto è stata scattata da Fabian Bimmer per Reuters. Ieri si è celebrata la riapertura, a Wolfsburg è arrivato il 30 per cento dei dipendenti – è questa la capacità prevista per le prime due settimane – con la...

