Milano. Estendere la cooperazione pubblico-privato che sta funzionando per l'emergenza sanitaria a tutta l'economia e correggere il decreto "Cura Italia". E' il senso dell'appello lanciato oggi dal presidente di Assolombarda - e candidato favorito alla presidenza di Confindustria - Carlo Bonomi. Sono lontani i giorni delle critiche al governo per le misure restrittive e della richiesta di non fermare Milano. I toni sono tutt'altri. Bonomi afferma che l'emergenza sanitaria, il contenimento del virus e la messa a punto di tutto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.