Alitalia e Air Italy: nel mercato c’è qualcuno più uguale degli altri

La compagnia aerea Air Italy chiude. Dal 25 febbraio non opererà più voli e la liquidazione del vettore sardo avrà sicuramente un impatto per molti viaggiatori. La politica si è accorta con notevole ritardo che qualcosa non andava e ora ci si domanda perché le compagnie italiane continuino ad avere problemi, senza accorgersi che proprio il continuo assistenzialismo ha creato dei meccanismi perversi. E i sindacati, troppo spesso, pensano di vivere in un mondo parallelo: è stato il caso del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.