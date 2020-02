Sciopero e fallimento

Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo economico e oggi fondatore di Azione, movimento progressista-centrista, è finito nelle polemiche per un tweet: “E’ un paese normale quello in cui aerei e treni scioperano contemporaneamente? Personalmente la considero una punizione divina per non aver fatto fallire Alitalia quando potevo. Ma rimane il fatto che il governo è non pervenuto. Come sempre”. A molti non è piaciuto quel “non aver fatto fallire Alitalia”, ma perché non guardare alla sostanza? I sindacati dei ferrovieri...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.