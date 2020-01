Populismo sindacale

Matteo Salvini non deve preoccuparsi. Anche se non riuscisse a ritornare presto e "con pieni poteri’’ al governo del paese, la sua crociata contro la riforma del sistema pensionistico a firma del ministro Elsa Fornero, la continueranno, per procura, dei nuovi campioni: le confederazioni sindacali. Cgil, Cisl e Uil hanno reso noto, in termini generali, le proposte con cui andranno al confronto con il ministro Nunzia Catalfo e siederanno, con i loro rappresentati, ai tavoli tecnici che saranno convocati. I...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.