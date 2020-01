La lunga crisi dell’ex Embraco, con Invitalia esclusa e il Mise che “studia”

Milano. “Siamo a disposizione, ma per ora non c’è coinvolgimento formale: il Mise sta studiando il dossier”. Dicono così da Invitalia nel giorno in cui gli operai della ex Embraco hanno bloccato il traffico di corso Giulio Cesare a Torino, dispensando volantini per raccontare che da dicembre non hanno lo stipendio, che a luglio non avranno più nemmeno la Cigs, e che tutte le promesse fatte quasi 2 anni fa – i progetti della nuova proprietà, la società cino israeliana...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.