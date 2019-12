Occasioni e rischi della fusione tra Fca e Psa

Roma. Nella fusione tra Fca e Psa le opportunità per entrambi i gruppi sembrano superare i rischi. Ma in questo quadro lo spazio che sarà riservato all’Italia, con la sua storia e i suoi stabilimenti, dipenderà dalle scelte strategiche del nuovo management. Come dice Giuseppe Berta al Foglio, “Alfa e Maserati sono i gioielli italiani che possono offrire di più, ma la strada per valorizzarli passa attraverso il potenziamento della gamma”. Quello che resta della Fiat è invece tutto custodito...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.