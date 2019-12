Milano. Giovedì 12 dicembre Christine Lagarde debutterà come presidente della Bce ed è l’appuntamento più atteso dai mercati. Poco importa se non ci saranno grandi novità di politica monetaria visto che Mario Draghi ha inserito il pilota automatico lasciando al suo successore un pacchetto di misure espansive pronte per l’uso o già avviate. Per la sua prima volta all’Eurotower, Lagarde avrà puntati su di sé tutti i riflettori e ogni sua singola parola sarà esaminata per capire quale direzione prenderà...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.