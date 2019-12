Roma. “Se vogliamo rompere le gabbie di manovre condannate solo a occuparsi di tasse micro o macro, anziché di come modernizzare il paese, bisogna lasciarsi alle spalle paure e tabù per riformare l’Irpef e attuare altre riforme fiscali”, ci dice Andrea Tavecchio. “Non si può agire con il mito di partire sempre da zero, ma neppure sotto la tagliola dell’esercizio provvisorio. Non è impossibile: si era cominciato a fare nei governi Renzi e Gentiloni. Faccio due esempi. Il primo si...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.