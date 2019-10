L'Università Cattolica conferisce a Draghi la Laurea honoris causa in Economia. Segui la diretta

L'Università Cattolica del Sacro Cuore conferisce questa mattina a Mario Draghi, presidente della Banca centrale europea, la Laurea honoris causa in Economia. “La Laurea honoris causa in Economia al professor Mario Draghi è il riconoscimento delle sue profonde conoscenze di studioso - ha spiegato il rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli - Ma con questo gesto l’Ateneo pone in risalto anche qualità e rilevanza della sua opera da governatore della Banca d’Italia e nel ruolo decisivo di presidente della Banca centrale europea. Conoscenza e azione, studio teorico al servizio della società: di questa rara sintesi Draghi è un esempio indiscusso. Negli interventi per attenuare l’impatto della crisi e per l’autorevolezza e il coraggio con cui ha ‘governato’ la moneta europea in una fase di tensioni tra i governi e i popoli d’Europa, egli ha rappresentato un punto di riferimento certo, solido e in qualche delicato passaggio perfino unico per continuare a credere nel progetto comunitario da italiani e da europei”.

