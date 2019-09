L’Italia cavia del declino occidentale

“L’Italia è una metafora dell’occidente in declino”. E’ sconsolante l’impressione che Gerard Baker, ex direttore del Wall Street Journal, ha ricavato da un lungo soggiorno in Italia. “E’ difficile immaginare un posto migliore per meditare sull’arco della storia della nostra civiltà rispetto alle colline che vanno dalla Toscana a Roma, una fascia di terra che ha avuto un impatto maggiore sulla civiltà rispetto a qualsiasi altro territorio in qualsiasi parte del mondo”. Che succede adesso? “La condizione dell’Italia moderna rivela...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.