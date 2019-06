Il guaio di Alitalia è anche l’Italia

Il canovaccio dei travagli di Alitalia si ripete identico prima di ogni scadenza di relativa o di vitale importanza. Questa volta non si tratta di rabbonire i sindacati prima di un vertice governativo, ma della scadenza per la presentazione delle offerte per trovare degli azionisti interessati a salvare la compagnia dopo oltre due anni di amministrazione straordinaria. Questa volta, appunto, la trovata – al momento mediatica – è la formalizzazione della manifestazione di interesse di Claudio Lotito, patron della Lazio,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.