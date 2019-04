Sacrificio petrolifero per il popolo di Greta

Per curiosa coincidenza la compagnia petrolifera Shell ha presentato ieri il suo scenario energetico al 2070 presso l’ambasciata inglese in Italia mentre il nuovo idolo dell’ambientalismo globale Greta Thunberg giungeva a Roma per incontrare Papa Francesco, il papa verde. Marco Brun, amministratore delegato della Shell Italia, ha ricordato l’intenzione ridurre negli anni il peso degli idrocarburi nel portafoglio della compagnia, ovvero l’attività al momento dominante, per diventare in futuro la principale società elettrica del mondo. Nel suo rapporto “Sky” la...

