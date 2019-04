“Schizofonia” italiana in onda sui mercati

Parlare ai mercati non è facile. Mario Draghi, si sa, è abile. Al punto che dopo la riunione interlocutoria di ieri della Banca centrale europea alcuni giornalisti hanno fatto notare come il presidente sembri dire quello che i mercati vogliono sentirsi dire. In una condizione di debolezza dell’economia dell’Eurozona, in effetti, Draghi ha detto di essere di nuovo pronto a tutto (tassi a zero oltre il 2019, prestiti alle banche, ipotesi di riuso del Quantitative easing) e – da notare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.