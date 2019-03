Boeing giù per terra

Il costruttore americano Boeing aveva in programma di presentare il nuovo 777X, ma ha posticipato l’evento dopo che un altro suo nuovo Boeing 737 Max è precipitato domenica in Etiopia, uccidendo i 157 passeggeri a bordo. Non capita spesso che gli incidenti aerei spaventino gli investitori, ma in questo caso sì. Il titolo Boeing ha perso oltre il 10 per cento a Wall Street dal giorno della tragedia. Benché le cause non siano ancora state chiarite dalla analisi della...

