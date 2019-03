Dove non potranno volare i Boeing 737 Max 8

Dopo lo schianto dell'aereo della Ethiopian Airlines ad Addis Abeba, nel quale sono morte 157 persone, diversi sono i paesi che hanno deciso di chiudere lo spazio aereo agli aerei Boeing 737 Max 8.

In questa mappa in rosso sono indicati gli stati che hanno deciso di non essere sorvolati dal modello americano, mentre in verde invece quelli le cui compagnie aeree hanno deciso di lasciare a terra i velivoli.