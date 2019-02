L’ottimismo storico delle agenzie di rating

La Borsa ha chiuso poco sopra la parità (più 0,83 per cento) dopo che venerdì l’agenzia di rating Fitch ha lasciato invariato il giudizio sul merito di credito dell’Italia (BBB, outlook negativo). L’agenzia comunemente concentra l’attenzione su crescita e rapporto debito pil. In teoria l’Italia offriva la testa sul patibolo dal momento che il paese è entrato in recessione alla fine dell’anno scorso e il debito aggiorna i record. La Borsa si dà un tono, per usare un eufemismo, probabilmente...

