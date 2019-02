Roma. Il dicembre terribile dell’industria italiana, che come comunicato dall’Istat continua ad arretrare per ordini, export e ora per fatturato, coinvolge sempre più il settore auto, i cui ricavi mensili scendono del 7,5 per cento mentre gli ordinativi sprofondano del 18. Il primo dato è in linea con l’andamento negativo annuo dell’industria (meno 7,3, peggior risultato dal 2009), quanto alle commesse siamo vicini alla crisi strutturale. È vero che dalla debacle non si salva nessun settore, neppure elettronica e farmaceutica...

