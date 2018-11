Patatina belga paga dazio

I colombiani non ne possono più di mangiare patatine fritte non colombiane e vogliono imporre dazi salati a olandesi, belgi e tedeschi che le esportano a prezzi troppo bassi. “Vogliamo ripristinare un regime concorrenziale e correggere le distorsioni nel mercato interno”, ha detto il viceministro del Commercio estero colombiano, Laura Valdivieso Jiménez, che ha avviato le procedure antidumping. I belgi non l’hanno presa bene e hanno chiesto che oggi il Consiglio per gli Affari esteri di Bruxelles discuta la questione:...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.