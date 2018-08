Roma. Genova, per lui, è il Genoa, la squadra di calcio di cui si sbarazzerebbe volentieri. “E’ stato un peccato di vanità: se tornassi indietro, non lo rifarei – confessa al Foglio Enrico Preziosi, presidente del club rossoblu – Il calcio mi dà solo grattacapi. Di buono c’è che ho imparato ad apprezzare i genovesi, gente orgogliosa che vive di fatti, non parole”. A parte il calcio, l’imprenditore, di origine avellinese, è il fondatore dell’omonima multinazionale dei giocattoli, quella dei...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.