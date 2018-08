Bolloré suona la carica fuori dall’Italia

La natura non ha concesso agli squali il lusso di potere stare fermi. Il predatore del mare deve continuare a nuotare per sopravvivere. Nemmeno agli squali della finanza, come ai media piace chiamare Vincent Bolloré, è concessa tregua. Ieri Vivendi ha registrato una delle migliori performance sul listino francese in scia all’annuncio della vendita di metà della partecipazione in Universal Music Group e dei colloqui per comprare l’editore francese Editis, oltre alla comunicazione dei conti lunedì con un calo dell’indebitamento....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.