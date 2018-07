La lettera bislacca sull'Ilva

Il ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, in un gioco di sponda con Michele Emiliano, ha accolto “prendendo atto” una lettera in cui il presidente della regione Puglia denuncia sospette irregolarità sulla gara con cui tredici mesi fa ArcelorMittal si è aggiudicata il gruppo Ilva. Come suggerito nella lettera, Di Maio ha inviato il fascicolo Ilva all’Anac. Emiliano parla di “zone d’ombra” non chiarite. Ritiene che l’offerta migliore fosse quella della cordata concorrente AcciaiItalia, sostenuta da Arvedi, Leonardo Del Vecchio...

