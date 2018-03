Una spolverata alle parole sul lavoro

In una campagna elettorale con le forze politiche scatenate all’inseguimento di chimere e caratterizzata da fenomeni vintage che si ritenevano archiviati negli anni Settanta come gli scontri tra fascisti e antifascisti, l’accordo sulle relazioni industriali, raggiunto nella notte scorsa tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil dopo una trattativa durata anni, assume un significato politico da non sottovalutare. Nell’incertezza di quello che verrà dopo le elezioni di domenica, l’intesa ridefinisce i rapporti tra capitale e lavoro in chiave di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.