Frase del giorno “…‘Che fai a capodanno?’ ‘Metto i like alle foto delle vacanze degli altri’…” Ester Viola Stato dell’Unione Perché il voto in Catalogna potrebbe non avere vincitori. Previsioni, sondaggi e protagonisti delle elezioni di oggi a Barcellona. Il futuro della sterlina visto dalla Germania e perché l’automazione non potrà risolvere la carenza di occupazione umana pregiata che rischia di colpire il regno Unito post Brexit. Due sorprese che forse cambiano la deriva illiberale...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.