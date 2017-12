I tempi della Brexit, la Questione Gerusalemme e i campioni di Spotify. Di cosa parlare stasera a cena

Frase del giorno “Cena tra amici degenera in un nuovo partito di sinistra…” Stefano Belli Stato dell’Unione Il gioco di specchi e dissimulazioni tra Theresa May e Bruxelles sul negoziato per la Brexit. Nel frattempo a Londra restano meno di due giorni per sciogliere tre punti importanti (tra cui la questione irlandese) ed evitare di rinviare tutto all’anno prossimo. Il problema dei Paesi baschi dopo la crisi catalana. Perché il referendum per l’autonomia, in sostanza, ha rovinato il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.