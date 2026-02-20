Di cosa parlare a cena stasera
Dazi bocciati. Lo schiaffo della Corte suprema alla Casa Bianca
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!
C’è una Corte a Washington e boccia quella grande idiozia dei dazi trumpiani per la ragione che si era detta fin dai primi giorni della nuova amministrazione e cioè perché il potere di decidere sui dazi è del congresso e il presidente non può avocarlo attraverso un provvedimento inventato per ragioni occasionali (fentanyl e altre robe).
I commenti sono pesanti per Trump
Le tre "cose" principali
Fatto #1
Mentre Trump vede la sua politica economica smontata dalla Corte suprema si infittiscono le riunioni per decidere sull’attacco all’Iran. Un po’ di opportunismo politico potrebbe spingere il presidente verso decisioni clamorose per oscurare la figuraccia sui dazi
Fatto #2
L’Ue prepara un nuovo pacchetto di sanzioni anti-Russia e Kaja Kallas mette in guardia dalla trappola delle trattative con la Russia
Fatto #3
Il governo impugna la sentenza Sea Watch
Oggi in pillole
- Non sarà la politica economica a far votare gli italiani contro il governo, ma neanche per il governo. La manovra ha effetti limitati (e beato il paese che non ha bisogno di manovre con effetti strabordanti…) ma darà qualche miglioramento economico alle famiglie a basso reddito
- Ecco perché la parte più importante del decreto sull’energia sarà il suo cammino europeo, con possibili effetti molto importanti per cambiare le scelte comuni sui costi e sui tempi della transizione energetica
- Qui si ha un debole per la crescita politica e intellettuale di Luigi Di Maio negli anni e, in generale, è sempre forte l’ammirazione per chi sa prendere in mano la propria vita e trasformarla. Quindi, con gioia, accogliamo questo suo nuovo prestigioso incarico e ne parliamo a cena
- si grazi Kalulu