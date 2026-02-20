Dazi bocciati. Lo schiaffo della Corte suprema alla Casa Bianca

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

C’è una Corte a Washington e boccia quella grande idiozia dei dazi trumpiani per la ragione che si era detta fin dai primi giorni della nuova amministrazione e cioè perché il potere di decidere sui dazi è del congresso e il presidente non può avocarlo attraverso un provvedimento inventato per ragioni occasionali (fentanyl e altre robe).

I commenti sono pesanti per Trump

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Mentre Trump vede la sua politica economica smontata dalla Corte suprema si infittiscono le riunioni per decidere sull’attacco all’Iran. Un po’ di opportunismo politico potrebbe spingere il presidente verso decisioni clamorose per oscurare la figuraccia sui dazi

Fatto #2

L’Ue prepara un nuovo pacchetto di sanzioni anti-Russia e Kaja Kallas mette in guardia dalla trappola delle trattative con la Russia

Fatto #3

Il governo impugna la sentenza Sea Watch

Oggi in pillole