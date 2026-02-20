Prof. Di Maio. L'ex leader M5s diventa "Honorary professor" del King's college di Londra

L'inviato speciale Ue per il Golfo sale in cattedra, si occuperà di sicurezza internazionale con lezioni e seminari

Dal San Paolo di Napoli fino a Londra, passando per il Golfo. Luigi Di Maio sale in cattedra, "Honorary Professor". L'ex leader M5s ha iniziato infatti a collobarare con il King's college. Si occuperà di difesa e sicurezza, politiche pubbliche, tenendo lezioni e seminari periodici, insieme ai docenti titolari di cattedra,



"Sono stato nominato Professore Onorario presso il Dipartimento Di Defence Studies. Assumerò questo nuovo incarico con l'obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, sulle relazioni Europa-Golfo e sulle dinamiche geopolitiche", spiega oggi lo stesso Di Maio.

La nomina come "professore onorario" da parte dell'istituto di Londra risale al primo gennaio e si svilupperà nelle prossime settimane. Si tratta di una collaborazione a titolo gratuito. Di Maio ricopre attualmente la carica di Inviato speciale dell'Unione europea nel Golfo persico: un incarico assunto nel 2023, dopo il flop elettorale di Impegno civico - la sua creatura, nata in seguito alla scissione dal M5s - alle politiche del 2022.