L'avviso di garanzia a Meloni è una nuova crepa tra politica e magistratura

L’avviso di garanzia a Giorgia Meloni per la vicenda del rimpatrio di Almasri non porterà a nulla dal punto di vista giudiziario ma apre una nuova, forse insanabile, crepa tra potere politico e magistratura. La notizia l’ha data direttamente Meloni. Eppure, c’erano stati esiti abbastanza sorprendenti nelle elezioni per rinnovare la guida dell’Associazione nazionale magistrati.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Mediobanca dice di no all’offerta di Mps. Era prevedibile, anzi quasi certo. Ma il tasso di altezzosità nella risposta riesce a superare le attese. Perché la gestione attuale ritiene di essere superiore a qualunque giudizio sul suo operato e soprattutto di non avere nulla da dire di fronte alle critiche sui risultati delle Assicurazioni Generali. Critiche, che, come è noto arrivano dai due capofila della cordata autrice dell’offerta, cioè gli eredi Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone.

Sul Foglio il professore Giovanni Tria aveva dato una lettura più positiva e interessante del tentativo di scalata e aveva dato peso ai soci che agiscono con capitali propri anziché usare gli strumenti del capitalismo di relazione.

Fatto #2

Secondo Nouriel Roubini l’exploit di Deepseek che ieri ha scombussolato la Borsa di New York e ha seminato paura sugli sviluppi del business dell’IA avrà, a tempo debito, effetti positivi sull’industria americana delle tecnologie digitali. Se ieri si parlava di momento Sputnik la metafora può proseguire immaginando la ripetizione, in ambito digitale, dei successi dell’aerospaziale americano dopo lo scacco della navetta messa in orbita dai russi.

Fatto #3

Donald Trump ha fatto campagna elettorale sul prezzo eccessivo delle uova ma potrebbe presto trovarsi ad avere a che fare con una fiammata inflazionistica.

Oggi in pillole