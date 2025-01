La mossa di Caltagirone e Del Vecchio, attraverso Mps, per conquistare Mediobanca

Sarà l’effetto Trump-che-cambia-tutto o, più probabilmente, la corsa per fermare l’operazione tra Generali e Natixis (con tutte le conseguenze sul controllo del gruppo) ma la mossa di Caltagirone e Del Vecchio, attraverso il Montepaschi, per conquistare Mediobanca ha la capacità di stravolgere tutto il panorama del potere finanziario in Italia. Nessuno aveva mai osato. La partita si annuncia appassionante e a cena ne parleranno tutti. Divertente la composizione geografica degli schieramenti, con un centro-sud mai così protagonista e il mondo milanese mai così arroccato. Politicamente è importante il parere positivo di Forza Italia e anche quello del Pd, che apprezza il rilancio del Montepaschi, e l’operazione piace ai sindacati.

A Davos frastornati, come tutti, dal mondo che non ha più centri e dai grandi che stanno smontando la rete delle relazioni commerciali e finanziarie.

I tedeschi pentiti della chiusura delle centrali nucleari, gli italiani pentiti di non averne aperte.

Vladimir Putin prova a giocarsi la carta Trump.

