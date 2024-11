La maggioranza Ursula si divide sulla deforestazione

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Si litiga al Parlamento europeo sulla deforestazione e prende corpo una maggioranza diversa da quella che ha eletto Ursula von der Leyen. Verrà ricordato a lungo questo passaggio parlamentare con cui è stato modificato il cammino del green deal, cioè del grande progetto di transizione produttiva ed ecologica approvato dalla precedente Commissione. Ovvie le conseguenze sulla periclitante approvazione della candidatura di Raffaele Fitto a Commissario e vicepresidente operativo.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

La commissione uscente piazza tra gli ultimi colpi una bella multa a Meta (Facebook) per il modo in cui gestisce il suo spazio di compravendite tra utenti. Secondo l’autorità europea c’è abuso di posizione dominante, con l’esclusione dalla piattaforma di altri fornitori di servizi simili.

Fatto #2

La risposta di Antonio Tajani a un provocatore, che però va preso sul serio per il pericolo personale cui può esporre una persona, un governo e un paese.

Fatto #3

It’s (the perception of) the economy, stupid. Ancora sulle ragioni della sconfitta di Kamala Harris e sulla necessità di contrastare con le stesse armi la disinformazione Maga.

Oggi in pillole