Le geometrie variabili e interessanti dell'adesione italiana al piano per rafforzare l'Europa militare

La notte dei dazi e l’Italia che punta sulla saggezza e su un pareggio, Giorgia Meloni parla di risvolti pesanti su ampie parti del sistema produttivo nazionale

Ma c’è il problema della ricaduta mondiale della guerra commerciale di Donald Trump contro la Cina. Con le aziende cinesi pronte a cercare sbocchi in altri mercati, a cominciare dall’Europa

Stefano Bonaccini va a cercare le contraddizioni della maggioranza un po’ trumpiana e un po’ anche putiniana con una speciale applicazione della formula In vino veritas

Le tre "cose" principali

Fatto#1

In Ucraina non c’è la pace (malgrado le aspirazioni al Nobel di Trump) e non c’è neanche propriamente la guerra, a prevalere è una specie di guerriglia terroristica con cui la Russia colpisce obiettivi civili e cerca di ridurre la tenuta psicologica degli ucraini

Fatto #2

Matteo Salvini quando si occupa di treni è anche costretto a celebrare la creazione di migliori collegamenti con la Francia e con il resto d’Europa. Una specie di punizione ironica per gli insulti e le battute da osteria con cui liquida normalmente i rapporti italo-francesi

Fatto #3

Susan Crawford ha vinto la corsa alla corsa suprema del Wisconsin, tema che non sarebbe di interesse dei nostri amici a cena se non si fossero impegnati direttamente Trump e Musk per far vincere il loro candidato (in ballo ci sono le decisioni della corte su questioni elettorali). Crawford, candidata di grande qualità, si è presa anche la soddisfazione di celebrare la vittoria contro l’uomo più ricco del mondo.

Questo voto, assieme ai risultati della Florida (con buon recupero dei democratici), ci dice che la resistenza al trumpismo è viva e può vincere. I passi di Trump verso forme autoritarie e antidemocratiche sono evidenti, ma la società americana non è incapace di reagire.

La vergognosa lotteria del voto finanziata da Musk in Wisconsin

Oggi in pillole