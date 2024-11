La presidenza di Trump è un gioco pericoloso

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Noi delle chiacchiere a cena siamo stati sconfitti in modo brutale e dobbiamo buttare via le speranze di una guida democratica e femminile per la Casa Bianca. Ci piacevano l'attitudine dialogante, il rispetto per le regole, l'approccio non aggressivo di Kamala Harris. Non piacevano però agli americani. Ai quali invece è piaciuto il metodo minaccioso e sovversivo di Donald Trump. E il suo uso strumentale e avvilente della democrazia. Non più luogo di composizione degli interessi e di elaborazione delle politiche, ma parodia sguaiata del confronto razionale e della competizione politica. Un gioco pericoloso, difficile da gestire quando si passa dalla campagna elettorale alla gestione del potere. Per Harris neanche un singolo miglioramento in qualche voto locale.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Tra gli scudieri di Trump c'è un Casaleggio più ricco dell'originale. Il trumpismo non lascia nulla, se non un gruppo di fedeli del capo che è facile immaginare pronti a scontrarsi già a metà mandato.

Fatto #2

Le congratulazioni si fanno comunque e sono anche un modo per prendere le misure.

Fatto #3

Sì, l'Europa serve sempre di più.

Oggi in pillole