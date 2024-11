La profonda saggezza femminile di Kamala Harris

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Kamala Harris sarà in Pennsylvania per tutte le ultime ore di campagna elettorale. Il suo messaggio agli elettori si sta concentrando sulle scelte che definisce di buon senso, estranee alla contrapposizione politica. Vuole dare alla sua campagna presidenziale un tratto non partitico e non polemico, esaltando il ruolo delle comunità spontanee, della società. L’impressione è che Harris, molto più di Hillary Clinton, sia riuscita a portare sulla scena pubblica qualcosa che potremmo definire come profonda saggezza femminile, uno specifico femminile libero da ruoli codificati ma ugualmente ben identificabile. La sua chiamata alle scelte bipartisan, la sua promessa di ascolto e di valorizzazione delle tante voci della politica e della società, sono credibili perché interpretate con questo spirito, del tutto diverso dal tono assertivo, leaderistico, di tutta la serie degli ultimi presidenti. Certo sono molto rilevanti sia la sua posizione sull’aborto, sia il modo in cui Donald Trump parla di diritto di scelta per le donne e loro tutela (“che a loro piaccia o no”)

I portoricani di Philadelphia che vogliono far pagare a Trump gli insulti della serata al Madison Square Garden. Ma, piccolo controcanto, come funziona il buon senso in politica? Molto nella realizzazione, ma poco nelle campagne elettorali, in cui, secondo questo studio, scegliere i temi a caso è meglio che affidarsi a esperti di comunicazione e di strategia politica.

Ricordiamo che Trump non è conservatore né repubblicano, ma è capo di una rivolta di massa contro la democrazia americana, ci dice Giuliano Ferrara. È questa la dimensione storica e politica del voto per queste presidenziali.

A proposito, W Maia Sandu, che vince per l’Ue e contro la Russia.

Domani si comincia a votare per i commissari europei e Raffaele Fitto ha un solido puntello nei popolari. La questione, per dialogare con ciò che si legge poco più sopra, è che Fitto e Giorgia Meloni sono conservatori, di destra, ma non guidano né partecipano a una rivolta di massa contro la democrazia europea.

