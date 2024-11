Le minacce di Donald Trump a Liz Cheney

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!



Donald Trump minaccia Liz Cheney mentre parla con il suo giornalista putiniano preferito, quel Tucker Carlson reduce da un viaggio a Mosca in cui ha esaltato le scelte del Cremlino. A scatenare l’odio di Trump per la figlia di Dick Cheney c’è soprattutto il sostegno all’Ucraina da parte della importante esponente politica repubblicana non trumpiana. Liz Cheney ha risposto così al candidato alla Casa Bianca.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Hanno già votato in più di 60 milioni di persone e dall’analisi delle scelte delle elettrici, in numero superiore rispetto al passato, e dell’insieme delle persone con più di 65 anni, arrivano notizie incoraggianti per Kamala Harris.

Fatto #2

Leggi senza senso e che porteranno ostilità alle migliori cause dei diritti civili e sessuali. Alla base c’è l’idea di autodeterminazione totale degli individui sul proprio statuto personale e perciò non sulla propria libertà di scelta ma sulla libertà che hanno gli altri di interpretare il nostro modo di essere, ma non è questo il modo in cui funziona la società, che è fatta da interazioni libere e non da imposizioni, ed è fatta anche di giudizi e percezioni di noi stessi che arrivano dall’esterno e che non dipendono da nostre determinazioni.

Fatto #3

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti d'America sulle ragioni del sostegno all’Ucraina e sul confronto tra democrazie libere e stati autoritari.

Oggi in pillole