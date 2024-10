Le amicizie pericolose di Guterres e l'Onu che precipita

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!

L’Onu da tempo diventata inutile cerca con tutte le sue forze di diventare anche dannosa. Non ci riesce ancora, perché la reputazione di Antonio Guterres sta precipitando e le sue amicizie pericolose ne stanno minando credibilità e operatività. Una costola dell’Onu come l’Unrwa è stata ormai coinvolta in così tanti casi di evidente sostegno e copertura alle attività di Hamas da aver perso lo status di struttura sopra le parti. Per Unifil, in un contesto più semplice, vale qualche considerazione simile, anche se con minore intensità. Il passato recente mostra più di un caso di connivenza o di totale disinteresse. E Guterres ci mette il carico delle sue visite e dei suoi inchini ai dittatori e criminali di guerra. Qualcosa resterà del multipolarismo e del progetto delle Nazioni unite, ma sarà molto diverso da ciò che vediamo ora. E anche alla Corte penale internazionale non se la passano benissimo.

Le tre cose principali

Fatto#1

La poderosa domanda di Steve Rosenberg della Bbc a Vladimir Putin e la risposta che sembra un editoriale del Fatto o di Limes (o viceversa).

Fatto#2

Ci sono un po’ di misure fiscali, tra manovra e altri decreti, che rendono più concreta la trita espressione di “lotta all’evasione fiscale”. Il concordato, a quanto dicono in molti, si sta trasformando in adeguamento al rialzo notevole delle dichiarazioni delle partite iva, i dati sulla fatturazione sono sempre più approfonditi e lo saranno ancora di più con l’obbligo generalizzato di usare pagamenti con pos per le spese da portare in detrazione, per gli statali arriva la possibilità di pignoramento diretto di una quota dello stipendio in caso di debito con l’erario. Sono pezzetti da mettere assieme per capire come il recupero dell’evasione e il rafforzamento della riscossione possano avere effetti su parti della società italiana e forse anche dell’elettorato.

Fatto#3

Improvvisamente la presidenza dell’Anci è diventata una questione nazionale. Va osservato che il rapporto del Pd con i suoi sindaci non è lineare. Vale per tutti il caso di Roma, con Roberto Gualtieri certamente in buoni rapporti con Elly Schlein, ma altrettanto certamente autonomo (o sarebbe meglio dire solo) nel suo impegno per ridare a Roma ciò che è necessario per la gestione dei rifiuti, per i trasporti, per la manutenzione della città e per il suo sviluppo, con l’ambizione di creare un’offerta politica locale in grado di resistere anche al correntismo piddino e alle influenze esterne degli alleati.

Oggi in pillole