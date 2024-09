L'antisemitismo e un Trump putinizzato

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

A cena parlate di antisemitismo (ricorrente e diffuso) e di chi lo coltiva con una speciale povertà di spirito. Leggetevi Giuliano Ferrara per il quindicesimo anno del Fatto

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Per la prima volta nella storia il principale partito della sinistra italiana non ha espresso nomi nel cda Rai, dove sono invece presenti per l’opposizione i cinque stelle e i partiti a sinistra del Pd. Ne parlavamo ieri per segnalare come su un tema così importante per la politica italiana il campo largo sia fatto da gruppetti autonomi e rivali

Fatto #2

Conterà qualcosa per la campagna presidenziale americana che l’occupazione vada forte e gli indici di Borsa pure, mentre la campagna di Donald Trump sul carovita si scontra con la frenata dell’inflazione. Trump sta spingendo come un pazzo sul tema dei prezzi

e poi c’è la vergogna assoluta dell’adozione di tutti i desideri espressi dal Cremlino, un Trump putinizzato che parla come un propagandista russo

Fatto #3

I vaccini, in generale, fanno registrare sempre meno reazioni avverse, la gran parte delle quali con minime e temporanee conseguenze. Migliorano e sono sempre più efficaci. Da notare, però, che cala la vaccinazione per il morbillo e aumenta, di conseguenza, la diffusione della malattia

Oggi in pillole