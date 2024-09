La Bce taglia i tassi e inizia a studiare i segnali da mercato, banche e imprese

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Ecco il taglio dei tassi europei, largamente atteso e dovuto. L’attenzione si sposta sull’agenda dei prossimi interventi, per la quale contano anche i segnali che arriveranno ora dal mercato, dalle banche, dai consumatori, dalle imprese. Christine Lagarde non può più uscire dal suo schema di azione in cui a guidare sono i dati. E andrà avanti così, aggiungendo all’attenzione per l’andamento dei prezzi quella per gli investimenti delle imprese, con uno sguardo speciale sulla salute dell’economia tedesca.

Per qualche conto sulle spese personali ci facciamo aiutare dalla Fabi.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Andrea Orcel dice che Unicredit considera anche l’acquisizione del pieno controllo di Commerzbank. Il mercato, per ora, approva l’operazione e lo fa anche la Bce. Mentre il rating di Unicredit non cala in seguito alla lieve erosione del capitale della banca, ma gli analisti di S&P indicano come strada migliore l’acquisto integrale.

Fatto #2

La Nato al vertice internazionale sulla Crimea, ha ribadito che è territorio ucraino e che l’occupazione russa non verrà mai accettata né riconosciuta. Lo dice anche Recep Tayyip Erdogan. E intanto sparano sulle Croce Rossa (i russi).

Fatto #3

Ancora sull’effetto Taylor Swift e quanti elettori può convincere. Mentre l’artista non si ferma e anche alla premiazione per gli Mtv Award fa un appello perché si vada a votare.

Oggi in pillole