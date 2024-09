Il governo non si è tenuto buoni i balneari

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

La sfida propagandistica sulla situazione della guerra in Ucraina. C’è una forte spinta che parte da Vladimir Putin e arriva all’ultimo agente propagandista nel mondo occidentale per dire che l’avanzata russa è ormai inarrestabile. Sembra un tentativo rivolto non solo all’esterno ma anche all’interno per fermare i nuovi aiuti internazionali all’Ucraina e per tenere un minimo livello di credibilità per il Cremlino. Dalla Romania arrivano, intanto, utili batterie antimissile. E nel governo ci sono molti cambi.

Quando non sai come fare in una crisi politica punta sull’europeo esperto e qualche risultato lo otterrai. È successo anche in Francia dove finalmente è stato dato l’incarico di formare il governo, scegliendo Michel Barnier, già commissario europeo e ministro più volte negli anni Novanta. Esponente neogollista ora è un centrista affiliato ai Républicains. Non usiamo mai qui i tratti somatici come indicazione di alcunché ma una volta tanto bisogna dire che uno con una faccia da ministro più di Barnier è difficile trovarlo.

Francois Hollande che per ragioni anagrafiche e per parallele vite politiche lo conosce benissimo riferisce di aver saputo di una specie di liberatoria sul suo nome da parte del Rassemblement National e lo dice ovviamente da una posizione fortemente critica.

E così certifica la nascita di una maggioranza che comprende sì elementi socialisti e dei vari gruppi centristi e liberali ma nella quale possiamo contare anche i lepenisti. È furioso (ma lo sarebbe stato per qualunque nomina) Jean-Luc Mélénchon, che se la prende coi fossili della politica. Lasciamolo nella sua marginalità e godiamoci, invece, l’esperimento trasformista francese. A Barnier non mancano le capacità negoziali, come ha mostrato nella lunghissima, sfiancante, trattativa sulla Brexit, da lui gestita ovviamente sul lato europeo con un interessante fusione di cavillosità e di sapienza politica. Uno così, con quella faccia da ministro, sempre in nome della stabilità europea e dello sviluppo della Francia, i baldanzosi lepenisti come Jordan Bardella se li mette in tasca.

Il punto è che Beppe Grillo preferisce scassare tutto invece di lasciare i suoi ragazzi giocare a fare i politici.

