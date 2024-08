L'economia americana va fortissimo. È un bene anche per noi

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

L’economia americana va fortissimo e regge a tutti gli urti, la crescita supera le attese e le Borse festeggiano. Resta l’attesa fiduciosa di un consistente taglio dei tassi di interesse, perché la Fed si fa guidare dalle sue stime sull’inflazione e non dà troppo peso a considerazioni sull’impetuosa crescita economica e sugli effetti che potrebbe avere sui redditi e sui consumi. È uno schiaffone per Donald Trump e per la sua livorosa, insensata, strategia da gufo economico. È un fatto importante anche per l’Ue e per l’Italia. I dati recenti sull’export hanno mostrato quanto sia diventato il mercato americano per le aziende italiane e la crescita Usa diventa una ulteriore garanzia di ordini in arrivo e di scambi commerciali in piena forma

E anche qui, cioè in Ue, sembra che, malgrado instabilità politica e tensioni internazionali, il clima sia positivo e le aspettative molto buone

Le tre "cose" principali

Fatto #1

L’Ue conferma e rafforza il sostegno all’Ucraina, anche in questa fase e quindi anche nelle incursioni strategiche in territorio russo. L’Italia si distingue, invece, per l’eccesso di prudenza che sfocia nella frenata dell’impegno per Kyiv. Mentre, delle parole di Antonio Tajani all’ingresso dell’incontro dei ministri europei, va apprezzato il richiamo sul Venezuela

Fatto #2

Mentre ci si scontra su dazi e minacce di dazi Usa e Cina si parlano ai massimi livelli per cercare un po’ di distensione a partire dalle questioni commerciali

Fatto #3

Persecuzione giudiziaria contro i giornalisti a Hong Kong (non succedeva prima del passaggio dei poteri a Pechino)

Oggi in pillole