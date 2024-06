Mosse elettorali utili e popolari

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!

Mosse elettorali, certo, ma indiscutibilmente utili e popolari. Affrontare con un provvedimento organico i tempi di attesa per visite mediche ed esami di laboratorio necessari è una scelta politica di sicura utilità. Non si capisce, semmai, cosa aspettasse il governo, anche se ha senso pensare che servisse una lunga e accurata ricognizione dei problemi del servizio sanitario oltre al complesso coordinamento con i poteri regionali. In ogni caso, anche senza entrare nei tecnicismi dei due provvedimenti approvati in Consiglio dei ministri, l’importante è mettere l’attenzione di tutta l’amministrazione pubblica, da Palazzo Chigi agli assessorati regionali, sulla questione dei tempi delle prestazioni utili per i pazienti e fondamentali per organizzare politiche di prevenzione o di gestione ben tempestiva delle patologie, con vantaggi per il funzionamento di tutto il servizio sanitario. Metterci le mani, tentare soluzioni, come l’allungamento degli orari e la razionalizzazione delle liste, riporta la politica sanitaria in piena operatività e consente di programmare sul medio-lungo termine, con un’efficacia e un coordinamento che si sono visti durante la crisi pandemica ma che poi sono stati accantonati, anche sull’onda delle proteste populiste e antisistema contro le scelte responsabili prese per contrastare il Covid.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

E Giorgia Meloni all’offensiva sulla gestione dei flussi migratori, con una polemica diretta verso la Campania

Fatto #2

Lo spunto politico manovriero del giorno è sul Foglio, passa per Franceschini e Tajani

Fatto #3

Un po’ di divertimento con la lettura comparata dei giornali con speciale attenzione al Fatto

Oggi in pillole