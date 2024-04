Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Il grande guaio della demografia, con l’invecchiamento proporzionale della popolazione femminile a rendere ancora più ripida la curva in discesa delle nascite attese nei prossimi anni. Quando i problemi sono troppo grossi diventano europei. E per la demografia siamo esattamente in questa fase. Oggi se ne è parlato.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Oggi a cena siamo molto istituzionali e proseguiamo con Sergio Mattarella e con la puntualizzazione del Quirinale sulla necessità di tenere aperto il dialogo mondiale tra le università.

Fatto #2

A Washington si prendono sul serio le minacce iraniane a Israele.

Fatto #3

Giancarlo Giorgetti fa una cosa da leghista e si compiace del “no” italiano dato quasi in solitaria alla direttiva europea sulla transizione ecologica per gli edifici.

Oggi in pillole