L'indagine Ue sulla Cina e il tentativo di salvaguardare le elezioni

L’Ue, con toni inusitatamente duri, prova a fermare le attività di sostegno irregolari del governo cinese a favore di alcune produzioni strategiche nel settore energetico.

E si può leggere accanto all’indagine sulla Cina il tentativo di tenere le elezioni europee e tutte le consultazioni democratiche che si svolgeranno da qui in avanti in Ue al riparo da influenze esterne non dichiarate e non compatibili per la corretta competizione politica. Un passo ambizioso, serviranno aggiustamenti e manutenzione, ma l’idea è da approvare.

Il Def c’è e non c’è. Certamente non punta troppo in alto, anzi ha una strana vocazione al ribasso, tra crescita limata (corretto) e portata all’1%, che comunque non è poco, deficit intorno al 4,5% del pil e debito, invece, in traiettoria ascendente negli anni, dal 137% del Pil in su. È chiaramente l’effetto dello scarico sul debito della pratica del superbonus, ma è anche un percorso che non piacerà agli investitori internazionali. O almeno va spiegato loro che si tratta di una breve gobba, una cosa di due o tre anni al massimo, e che poi, certamente, il percorso di riduzione del rapporto tra debito e Pil verrà riavviato, perché dalla credibilità di quella tendenza dipende il futuro dei nostri titoli pubblici. Giancarlo Giorgetti dice che non serviranno altri sforzi, fuori da questo schema, per il principale appuntamento di finanza pubblica e cioè per il mantenimento del taglio fisale e contributivo per i redditi più bassi. Per Maurizio Leo si crea lo spazio per il passaggio a 3 aliquote nel 2025, anche grazie al concordato

Dalle opposizioni critiche per le poche indicazioni e per qualche numero che non torna

La destra estrema frena in Ue, buona notizia e fatto rilevante per ragionare sui margini di influenza dei partiti italiani nell’indicazione della nuova guida della commissione

Forza Italia sottolinea le parole di Marina Berlusconi in sostegno all’europeismo e all’unico partito italiano appartenente alla famiglia dei popolari europei

