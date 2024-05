L'Ue torna a crescere e l'inflazione si è data una gran calmata

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Torna un po’ di crescita in Ue, l’Italia va benino e può anche sperare in qualche decimale in più per evitare correzioni ai conti pubblici. In generale l’inflazione si è data una gran calmata in tutte le economie europee e non si vedono più ragioni per il mantenimento della politica monetaria restrittiva. L’occupazione continuerà a salire, incurante anche delle battaglie referendarie del tutto staccate della realtà del mercato del lavoro, sul quale invece è ora che arrivi una sana pressione per rinnovi contrattuali in grado di far recuperare potere d’acquisto.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Paolo Gentiloni sempre più in un mondo a parte, rispetto al suo partito e rispetto alla politica italiana, anche in questi ultimi atti da commissario europeo. Potrebbe trattarsi di una posizione anche molto redditizia politicamente

Fatto #2

Ancora dall’Ue, perché c’è la prima presa di posizione ufficiale europea (nata dopo una trattativa e una serie di veti messi dall’Ungheria orbaniana e paraputiniana) in sostegno alle proteste democratiche e liberali in Georgia

Fatto #3

L’attentato al premier slovacco Robert Fico e la solidarietà italiana, mentre c’è molto da capire in questo attentato

Oggi in pillole