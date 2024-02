Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Molta ammoina intorno a Stellantis. Il governo ha prima lanciato una guerra di parole contro la famiglia Agnelli/Elkann, con qualche riferimento da polemicuzza anni Ottanta e qualche attualizzazione del tradizionale rapporto fatto di amore e odio tra Palazzo Chigi e la grande industria automobilistica e poi ha reagito in modo scomposto all’altrettanto sguaiata uscita di Carlos Tavares (forse convinto di poter tranquillamente e pubblicamente tenere sotto scacco i governi italiani, perché tanto la Fiat un po’ lo ha sempre fatto). Insomma, il livello del confronto può salire da entrambi i lati, mentre i sindacati dei metalmeccanici faticano a tenere il dibattito all’interno di un recinto razionale e fondato sugli interessi concreti di lavoratori e azienda. Con le frasi di oggi Adolfo Urso alza ancora di più il tono dello scontro verbale (“se non vendete in Italia è un problema vostro, Volkswagen vi ha superato e non ha incentivi”), ma forse lascia qualche possibilità ancora per la distensione successiva nei fatti. Il nodo sta anche nella falsa partenza del mercato dell’auto elettrica, nuovamente rimandata. Fatto che sta facendo saltare i nervi a molti protagonisti dell’industria e del mercato.

Viva il trasformismo se riesce magicamente a dare un’utilità politica anche al camaleonte Viktor Orbàn e a tirarlo fuori dall’orbita putinista

Vittorio Sgarbi lascia il governo

Pedro Sanchez difende i pomodori bio spagnoli da Ségolène Royal che li ha definiti immangiabili e la invita a un assaggio direttamente in terra spagnola. Per dire che si vede anche di peggio (o quasi peggio) in giro rispetto alle tirate italiane sul cibo nazionale e sulla pasta per le missioni spaziali

