Il Def approvato con modifiche e l'economia italiana che va a gonfie vele

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Il ridef o Def2 passa con le virgolette cambiate e l'inserimento di una giusta norma pro famiglie. Il delirio di potenza e di vacanza è stato domato, ma resta la silenziosa fronda di parti della Lega e di una componente trasversale di scontenti della maggioranza. Sono cose che succedono in tutti i governi. Se ne viene fuori solo indicando obiettivi politici e dando conto quasi quotidianamente di ciò che si fa. Giorgia Meloni tornerà da Londra con un nuovo amico, il premier inglese, e tanti nuovi osservatori malevoli o dubbiosi in Ue e in Italia. Il consiglio dei ministri del primo maggio è stato convocato anche se la copertura dei provvedimenti rischia un po' di ritardo. E resta la convocazione dei sindacati per il 30.

Con scuse.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Senza dare troppo nell'occhio l'economia italiana continua a crescere più del previsto, con l'export che resta la componente trainante. Molte cose fanno pensare che le buone sorprese stiano per finire, a cominciare dalla imminente frenata americana ed europea per effetto del rialzo dei tassi da parte di Fed e Bce. Per ora godiamoci lo spettacolo, tra Pil e fatturato industria.

Fatto #2

E però è tornato il sentiero stretto (cioè il percorso duro e già tracciato per la politica economica). A proposito, sempre un grande grazie dal cuore a Elsa Fornero per aver stabilizzato uno dei più pericolosi capitoli spesa. La sua riforma, miracolosamente sopravvissuta, dispiega ora, e lo farà sempre di più, i suoi effetti in misura molto maggiore rispetto ai primi anni di applicazione. Rimarginata la questione di chi era rimasto preso di sorpresa dalla riforma tra fine del lavoro e inizio della pensione con le varie sanatorie pro esodati, ora ci si avvia alle condizioni a regime e la previdenza ne è rafforzata. È anche grazie a quel po' di margine offerto dalla stabilizzazione delle pensioni che si possono tentare piccoli aggiustamenti come questo proposto da Giancarlo Giorgetti.

Fatto #3

E arrivano i cambiamenti per il reddito di cittadinanza.

