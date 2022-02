Sorprese dal paniere Istat, un appunto sulla crisi in Ucraina e la tassonomia Ue

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Il Foglio parlava dell’altra epidemia, dell’inflazione e delle varie questioni legate a energia e materie prime. Continuate a parlarne anche a cena, senza allarmi e senza analogie apparentemente facili col passato ma sempre ingannevoli. Però potete anche alleggerire un po’ la conversazione virando sulla vita breve di prodotti come i monopattini elettrici e quella non lunghissima ma gloriosa dei compact disc, appena usciti entrambi dal paniere Istat, per fare spazio a consumi alla moda, come l’insapore poke, oppure molto pandemici, come i saturimetri e il ricorso alle cure psicologiche. In cucina, invece, oltre all’insalatona hawaiana c’è un po’ di aspirazione alla leggerezza con la frittura fatta con getti di aria molto calda

Le tre "cose" principali

Fatto #1: una possibile via d’uscita per il confronto sull’Ucraina (per salvare, oltre alla pace, anche tante facce). È uno scoop mondiale di El Pais (a occhio non serve traduzione) sulla proposta di disarmo locale per alleggerire pressione e risposta strategica in Ucraina ma lo stesso giornale spagnolo, e nuovamente non sembra utile buttarsi in traduzioni, dice che si muovono comunque truppe.



Da ricordare (se il vicino a cena dice che i russi hanno ragione e la Nato li ha ingannati) che gli accordi del 1994 avevano sistemato in modo equilibrato le questioni relative all’equilibrio militare nella regione e che l’atteggiamento aggressivo attuale della Russia rompe quegli accordi.

Fatto #2: l’Ue completa il lavoro preparatorio sulla lista delle fonti energetiche da considerare ammesse per la transizione verso un futuro tutto rinnovabile. A pagina 3 si parla di nucleare e troverete riferimenti molto equilibrati a suoi pro e contro e poco prima c’è il riferimento al gas naturale e alla sua ammissibilità tra le fonti accettabili. I nostri leader politici si buttano a commentare, ma il documento non merita una lettura superficiale alla ricerca di sì o no netti che non ci sono.

Fatto #3: si comincia, un po’ tardi, a semplificare e alleggerire le regole per gestire i casi positivi e le quarantene a scuola.

Oggi in pillole