Perché Il 6 gennaio chiama a una riflessione sui nuovi eversori

Anche se quello di Donald Trump e della sua mutevole fazione è un colpo di stato anomalo, al rallentatore, non dove per questo rendere meno capaci di reagire. Alla lentezza studiata, alla gradualità, dell’azione eversiva trumpiana risponde Joe Biden con i toni giusti. Ma, appunto, per l’America attaccata alla sua tradizione costituzionale e ai diritti della democrazia si tratta ora di saper tenere il passo di questi eversori, senza sottovalutare mai la loro azione, anche quando sono apparentemente tranquilli. E quello che qui chiameremmo il punto sulle indagini per gli attacchi del 6 gennaio 2021.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

La situazione in Kazakistan, tra possibili interventi dall’esterno, in primis dalla Russia, per i quali manca però una strategia. E va a fuoco l’ufficio del sindaco di Almaty. Fino all’arrivo di truppe governative soverchianti.

Fatto#2

I mercati continuano a stare sul chi vive in attesa delle mosse della Federal reserve sui tassi d’interesse. Oggi di nuovo prove generali di forte ribasso, poi recupero e di nuovo forti cali. La cosa più importante resta la decrittazione dei segnali che arrivano dall’inflazione e dalla composizione e prevedibile durata dei vari aumenti di prezzi. E Paul Krugman pubblica un grafico da cui potremmo derivare che sta finendo l’effetto storico di calmiere dei prezzi di beni durevoli grazie alla globalizzazione. Significa l’avvio di una stagione nuova rispetto agli ultimi vent’anni e forse più simile a ciò che succedeva negli Ottanta.

Fatto #3

L’Organizzazione mondiale della sanità sulla distribuzione dei vaccini sbilanciata a favore dei paesi ricchi e su ciò che comporta, anche per tutto il resto del mondo, il mantenimento di alti livelli di diffusione del nuovo coronavirus nei paesi con meno vaccinazione. E intanto qui il governo prova con il convincimento gentile, qui dove i vaccini ci sono ma non tutti li accettano. Sentito più volte, ma forse ora ha più senso.

