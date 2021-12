Ministro Giorgetti, gli esperti (senza virgolette) servono

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Attenzione, perché sì, è vero che si è raccomandato anche Sergio Mattarella, chiedendo di mettere un freno alla disinformazione sul Covid. Ma quando si passa alle prescrizioni politiche o peggio amministrative allora cominciano le cose difficili. Specialmente se non si hanno le idee chiare. E quando uno vede che la parola "esperti" è messa tra virgolette allora uno comincia a preoccuparsi, perché quelle virgolette sono una presa di distanza da sé stessi, un tragico dire e non dire. E poi la tirata contro gli esperti, anche se virgolettati, sa di genericità, sa di quelli che dicono che troppe opinioni confondono le idee, ma non si sforzano di distinguere tra opinioni con fondamento e evidenti provocazioni. Quindi, caro ministro Giancarlo Giorgetti ci pensi bene e levi, o faccia levare, le virgolette, perché gli esperti veri, affidabili, ma anche falliti, come tutti, servono.