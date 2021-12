Frate e Baldini aderiscono a Italia viva. Renzi guadagna due pedine alla Camera

Flora Frate e Maria Teresa Baldini. Due nuovi ingressi per Italia viva alla Camera. Due pedine che, nella partita a scacchi del Quirinale, possono tornare utili ai giochi di Matteo Renzi. La prima, Flora Frate, è campana: entrata a Montecitorio con il M5s, ha poi vissuto una lunga fase di ripensamenti in senso al Gruppo Misto, avvicinandosi ai Radicali e ad Azione di Carlo Calenda. Travagliata anche la legislatura di Maria Teresa Baldini. In Fratelli d'Italia prima, poi in Forza Italia, la chirurga lombarda è poi transitata nel Misto e di lì in Coraggio Italia. Sta per fromalizzare anche lei l'ingresso in Iv, la cui truppa alla Camera sale così a 29 deputati.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE